Эрдоган задумался о покупке российских С-500

Нет никаких проблем в покупке Анкарой у России зенитных систем С-400, был разговор о покупке новейших С-500. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

«Каких-либо проблем в отношении С-400 нет. На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии», — пояснил он, уточнив, что Турция не только не планирует сворачивать переговоры, но и был разговор с российским лидером Владимиром Путиным о покупке зенитных систем следующего поколения С-500.

Ранее 13 сентября постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что решение Анкары оснастить свою армию С-400 «представляет проблему», поскольку российские комплексы несовместимы с системами НАТО.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработанная в 2000-е годы в НПО «Алмаз», она развивает решения, примененные в системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». На вооружение принята в 2007 году.