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09:39, 21 июля 2026Экономика

Производители сельхозтехники в России пожаловались на критическую ситуацию

«Ъ»: Продажи сельхозтехники в России упали в натуральном выражении и выросли в денежном
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам первого полугодия продажи российской сельхозтехники выросли в деньгах на 11,2 процента, до 85,5 миллиарда рублей, но в штуках реализация все еще значительно сокращается. Об этом со ссылкой на данные «Росспецмаша» пишет «Коммерсантъ».

Одновременно падает и производство почти по всем основным видам. Сильнее всего провал заметен в сегменте пресс-подборщиков — минус 48,6 процента. В ассоциации указывают, что на этом фоне у большинства предприятий «критическое финансово-экономическое состояние».

Рост в денежном выражении зафиксирован впервые с 2023 года, но коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий объяснил его продажами в нескольких дорогих позициях, а не изменением тенденций.

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Гендиректор группы UMG Константин Николаев подтвердил, что рынок вытянул самый дорогостоящий сегмент — зерноуборочные комбайны, продажи которых увеличились на 85,7 процента, превысив 1,5 штуки. Партнер SBS Дмитрий Бабанский связал такую тенденцию с «реализацией точечных мероприятий» по стимулированию спроса на отдельные виды техники — речь идет о запуске «Росагролизингом» ряда выгодных программ.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов также напомнил об эффекте низкой базы прошлого года и отложенном спросе перед уборочными работами. В то же время Непомнящий уточнил, что фермеры покупают новую технику вынужденно, когда окончательно сломалась имеющаяся.

Отдельным фактором стал дефицит и рост стоимости топлива, которые мешают бороться с сорняками механическим способом. Это приводит к росту спроса на опрыскиватели, чтобы обрабатывать поля химией.

По оценке Алтынова, продажи российской и импортной сельхозтехники в текущем году могут упасть на 15 процентов. Остальные опрошенные участники рынка также не видят предпосылок для значительного восстановления продаж.

Ранее в «Росагролизинге» рассказали, что доля машин старше десяти лет в сегменте самоходной техники у российских аграриев уже достигает 45-50 процентов.

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