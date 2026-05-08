11:48, 8 мая 2026

Российские фермеры перестали покупать технику

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

За последний год, с апреля 2025-го по апрель 2026-го, количество новых инвестиционных проектов в производство агротехники и сельхозоборудования в России упало на 67 процентов, а общий объем вложений — на 29,4 процента, до 73,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро» пишет Forbes.

Таким образом, отмечают эксперты, производители реагируют на падение спроса со стороны аграриев, которые перестали покупать технику из-за отсутствия денег.

Председатель правления ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход» Александр Алтынов признал, что доля убыточных продавцов заметно выросла. «Впервые мы наблюдаем кризисное состояние довольно крупных игроков, некоторые, скорее всего, покинут рынок», — предположил он.

Коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева указала, что на рынке есть скрытые скидки, плюс положительную роль в продажах играет «Росагролизинг», выделяющий фермерам средства на льготный лизинг. Однако при высокой ключевой ставке Центробанка даже такая поддержка выглядит недостаточной.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко рассказал, что до последнего времени компания каждый год обновляла парк техники на десять процентов, но в прошлом году подход пришлось пересмотреть. Теперь закупаются только самые нужные машины, а общий объем приобретений сократился.

По словам Алтынова, техника аграриям очень нужна, но приобрести ее нет возможности. А поскольку отрасль исключительно инертна, а операционные циклы долгие, выхода из кризисной ситуации пока не видно.

Одновременно с падением закупок новой техники растет спрос на ремонт устаревшей. По оценкам «Росагролизинга», доля машин старше десяти лет в сегменте самоходной сельскохозяйственной техники уже достигает 45-50 процентов.

По итогам первого квартала 2026 года выпуск такой техники на российских предприятиях упал на 36,8 процента, подсчитали в ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш». В пресс-службе «Ростсельмаша», одного их крупнейших российских производителей, комментировать ситуацию отказались, объяснив, что «рассказывать что-либо хотелось, пока у компании были хорошие времена».

Ранее фермерские объединения Новгородской и Владимирской областей пожаловались на то, что торговые сети сократили у них закупки картофеля и увеличили импорт. Аграрии утверждают, что если ситуация не изменится, то им придется уничтожать запасы урожая и нести значительные убытки.

