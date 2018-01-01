Минобороны отчиталось о сотнях тысяч выслеженных воздушных объектов

Радиотехнические войска Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2017 году обнаружили 600 тысяч разных воздушных объектов, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

ВКС, уточнили в Минобороны, способны находить объекты в воздухе на дальности 400 километров и высоте 100 километров и сопровождать одновременно 200 целей различных классов. Речь идет как о самолетах, так и о дистанционно управляемых летательных аппаратах, а также о ракетах.

Минобороны регулярно отчитывается о перехвате военных самолетов других стран, которые совершают полеты вдоль российских границ. Так, летом 2017-го российские Су-27 перехватывали и сопровождали самолеты-разведчики США над Балтийским морем, а также самолеты Великобритании и Норвегии.

В российском военном ведомстве утверждают, что иностранные воздушные суда приближаются к границам РФ с выключенными транспондерами, из-за чего их невозможно идентифицировать.

НАТО, в свою очередь, заявляет, что Россия также нарушает правила полетов в международном воздушном пространстве. В 2016 году, как утверждали в альянсе, самолеты североатлантического блока поднимались в воздух 780 раз для сопровождения российских военных воздушных судов. Представитель немецких ВВС отмечал, что это рекордное число таких инцидентов со времен окончания холодной войны.

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