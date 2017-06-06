Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 ПВО Северного флота перехватил над нейтральными водами Баренцева моря норвежский самолет, совершавший полет вдоль российской границы с выключенным транспондером. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

«Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C "Орион"», — сказано в сообщении.

После удаления норвежского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Ранее 6 июня российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Инцидент произошел во вторник, 6 июня, около 10:00 мск. «Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение», — сообщили в Минобороны.