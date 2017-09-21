Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов

Самолеты британских королевских ВВС «Тайфун» были подняты по тревоге на перехват самолетов ВКС России над Северным морем. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам военных, истребители взлетели с авиабазы Лоссимут (Шотландия) после того, как радары засекли цели в непосредственной близости от воздушного пространства Великобритании. Однако российские летчики изменили курс и перехват не состоялся.

16 сентября два транспортных самолета Ил-76 ВКС России, летевших из Ростовской в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря, на две минуты оказались в воздушном пространстве Литвы. В связи с этим 18 сентября в литовский МИД вызвали посла России Александра Удальцова и вручили ему ноту протеста.

В Минобороны пояснили, что экипаж запросил Вильнюс на этот маневр, чтобы обойти грозовой фронт. «После получения соответствующего разрешения самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут», — отметил в ведомстве.

В конце апреля сообщалось, что истребители НАТО в прошлом году поднимались в воздух с баз в Европе 780 раз для идентификации и сопровождения российских самолетов.