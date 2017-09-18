Послу России в Литве вручили ноту из-за якобы нарушения самолетами границы

В литовский МИД в понедельник, 18 сентября, вызвали посла России Александра Удальцова в связи с якобы нарушениями российскими военно-транспортными самолетами границы страны. Главе дипмиссии вручили соответствующую ноту, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел выразило послу России протест и потребовало от ответственных инстанций России безотлагательно представить разъяснения относительно данного инцидента и принять все необходимые меры к тому, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись», — отметили в МИД.

Указывается, что нарушение границы зафиксировано поздно вечером в субботу. Тогда два российских Ил-76 «во время перелета из основной части России в Калининградскую область вторглись в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут», утверждают в Вильнюсе.

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Delfi обращает внимание, что это произошло во время российско-белорусских учений «Запад-2017». Издание со ссылкой на литовских чиновников пишет, что в Калининградскую область направлялись шесть Ил-76, два из них отклонились от плана полета и в 22:50 и в 23:10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами.

Ранее в понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на «агрессивный характер» учений «Запад-2017».

Эти маневры проходят с 14 по 20 сентября на девяти полигонах на территории Белоруссии и России (один из них в Калининградской области). В них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих, задействовано до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники. В российском Минобороны заявляют, что учения носят сугубо оборонительный характер.