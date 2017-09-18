Путин и Шойгу оценили итоги этапа учения «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу высоко оценили итоги этапа учения «Запад-2017», прошедшего на Лужском полигоне в Ленинградской области в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Размах сегодняшнего этапа был большой, на фронте порядка 600 километров [войска] одновременно выполняли задачу на трех полигонах. Очень уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138-й мотострелковой бригады, в 240 километрах от нас севернее, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники», — рассказал командующий.

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Ранее в понедельник сообщалось, что глава Минобороны России доложил Путину о 95 представителях из 50 стран, наблюдающих за российско-белорусскими учениями. «Интересуются», — отреагировал президент.

15 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Путина посетить военные маневры не связано с обеспокоенностью западных стран в связи с их проведением. Он пояснил, что президент посещает такие мероприятия как Верховный главнокомандующий.

Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность предстоящими маневрами. Так, 13 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны во время российско-белорусских учений быть активными и бдительными.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.