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Путину доложили о 95 иностранных представителях на учениях «Запад-2017»

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Владимир Путин на учениях «Запад-2017»
Владимир Путин на учениях «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом российско-белорусских учений «Запад-2017» на Лужском полигоне в Ленинградской области. Об этом в понедельник, 18 сентября сообщает ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал главе государства, что за маневрами российских войск наблюдают 95 иностранных представителей из 50 стран. «Интересуются», — заметил Путин.

По сценарию учений, боевики перешли через границу и захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах. Для поражения воздушных целей в учениях были задействованы зенитно-пушечные ракетные комплексы. Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90, бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34. В результате условный противник был уничтожен, пишет агентство.

Ранее в понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность маневрами.

15 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Путина посетить военные маневры не связано с обеспокоенностью западных стран в связи с их проведением. По его словам, президент посещает такие мероприятия как Верховный главнокомандующий.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысяч военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.

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