Кремль прокомментировал поездку Путина на военные учения «Запад-2017»

Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские учения «Запад-2017» в Ленинградской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 15 сентября, передает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что президент «понаблюдает за учениями с командного пункта». Песков также подчеркнул, что решение российского лидера посетить военные маневры не связано с обеспокоенностью западных стран в связи с их проведением: «Путин всегда посещает [такие мероприятия] как [Верховный] главнокомандующий».

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Накануне заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что учения «Запад-2017» носят абсолютно мирный и оборонительный характер, а их название означает западную часть России, а не страны Запада.

Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность предстоящими маневрами. Так, 13 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны во время российско-белорусских учений быть активными и бдительными. 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.

Совместные маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. Подобные учения проводятся Москвой и Минском на регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тысяч военнослужащих.