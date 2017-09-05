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Лукашенко призвал чиновников прекратить оправдываться за учения «Запад-2017»

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновникам следует прекратить оправдываться за российско-белорусские учения «Запад-2017». Об этом он сказал во вторник, 5 сентября, передает агентство БЕЛТА.

«Хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Беларуси и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что нападать Минск и Москва ни на кого не собираются. «А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят», — сказал белорусский лидер.

Украинские и прибалтийские политики не раз выражали озабоченность предстоящими маневрами. Так, 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов высказывал уверенность в том, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.

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