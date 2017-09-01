В Генштабе ВСУ придумали срок захвата Россией «коридора в Калининград»

Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин выразил мнение, что в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» в середине сентября российская армия может захватить часть территории Польши и Литвы и проложить сухопутный «коридор» в Калининградскую область. Об этом в пятницу, 1 сентября, он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Там есть Сувалкский коридор, который Белоруссию и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и Донбассе», — заявил Волошин.

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Украинские и прибалтийские политики не первый раз выражают озабоченность предстоящими маневрами. Так, 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги. В свою очередь, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выражал мнение, что Москва готовится захватить Белоруссию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отмечал, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Российские и белорусские официальные лица подчеркивали, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.