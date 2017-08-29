В Минобороны рассказали о целях стратегических учений «Запад-2017»

Стратегические учения «Запад-2017» носят оборонительный характер, на них будет отрабатываться борьба с террористами. Об этом, как передает ТАСС, заявил на брифинге заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними — политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад-2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул Фомин.

Он указал, что по легенде учений войска будут отрабатывать борьбу с террористами, получающими помощь из-за рубежа.

К участию в учениях, пояснил Фомин, планируется привлечь около 12,7 тысячи военнослужащих: от Белоруссии — около 7,2 тысячи человек, от России — около 5,5 тысячи человек, из них на территории Белоруссии будет развернуто около 3 тысяч человек. Будут задействованы около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев подчеркнул, что после завершения учений все участвовавшие в них войска возвратятся на территорию своих государств, в пункты постоянной дислокации.

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.

Район проведения ежегодных стратегических учений российских вооруженных сил варьируется и связан с зоной ответственности того или иного военного округа. Так, учения «Центр» ранее проводились в 2008-м, 2011-м и 2015-м, «Запад» — в 2009-м и 2013 годах, «Восток» — в 2010-м и 2014-м, «Кавказ» — в 2012-м и 2016 годах.