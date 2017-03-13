В войсках на юге России объявлена внезапная проверка боеготовности

В Южном военном округе начата внезапная проверка боеготовности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа.

Проверка проводится в соединениях, дислоцирующихся в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях, в Карачаево-Черкессии и Адыгее, а также в подразделениях зарубежных российских военных баз в Армении и Абхазии.

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К проверке привлечены около шести тысяч военнослужащих, 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Задействованы более 20 штабов и иных органов военного управления.

Соединения, поднятые по тревоге, приведены в высшую степень боевой готовности и переброшены в назначенные районы, в том числе — на ранее не освоенные ими полигоны. В данный момент оборудуются боевые позиции и ведутся мероприятия по маскировке войск на местности.

«На полигонах округа будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, а также контрольные занятия по основным предметам боевой и специальной подготовки», — рассказали в пресс-службе.

В 2013 году в России была возобновлена практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил. В ряде случаев в их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня с участием десятков тысяч военнослужащих и привлечением наземной военной техники разных классов, а также сил флота и ВВС.