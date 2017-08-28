В Риге предрекли попытки «прощупать» оборону Латвии в ходе учений «Запад-2017»

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Гринкевич заявил, что в ходе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» могут быть предприняты попытки «прощупать» систему обороны республики. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщает Delfi.

Глава латвийского МИД подчеркнул, что Риге стоит быть готовой к возможным провокациям, которые сначала могут выглядеть как случайное происшествие, а затем выльются в полномасштабную кризисную ситуацию в стране. Гринкевич не пояснил, что он имел в виду, предупреждая о возможности кризиса в Латвии.

Вместе с тем министр отметил, что случайные нарушения военными самолетами России воздушного пространства республики могут быть попытками «прощупать» оборону Латвии.

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24 августа депутаты литовского сейма Мантас Адоменас и Лауринас Касчюнас заявили, что новый мост через реку Балтои Анча на границе с Белоруссией может стать угрозой безопасности страны.

Москва и Минск несколько раз подчеркивали, что маневры «Запад-2017» не носят агрессивного характера. В частности, министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Совместные учения пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году.

