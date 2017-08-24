Литовские депутаты назвали мост на границе с Белоруссией угрозой нацбезопасности

Депутаты литовского сейма Мантас Адоменас и Лауринас Касчюнас заявили, что новый мост через реку Балтои Анча на границе с Белоруссией может стать угрозой безопасности страны. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает портал Sputnik.lt.

«Мы не хотим умалять важность нового моста для жителей этого места, однако следует отметить, что строительство завершено как раз перед началом совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Это может быть просто совпадение, но стоит обратить внимание на угрозу для Литвы и безопасность всего региона, особенно с учетом общей геополитической напряженности», — отметил Адоменас.

Строительство моста у деревни Свентиянске завершилось 20 августа. Средства на строительство — около четверти миллиона евро — были выделены из бюджета автомобильных дорог Литвы. Длина моста — 78 метров, ширина — 3,5 метра, грузоподъемность — 40 тонн.

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Российские и белорусские официальные лица несколько раз подчеркивали, что маневры «Запад-2017» не носят агрессивного характера. Так, министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Стратегические учения пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.