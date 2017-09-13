Министр внутренних дел Латвии призвал перетерпеть учения «Запад-2017»

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны во время российско-белорусских учений «Запад-2017» быть активными и бдительными. Об этом он сказал в среду, 13 сентября,передает портал Delfi.lv.

«Нужно выдержать эту неделю. Надеюсь, мы справимся, Россия закончит эти маневры, и никакой эскалации не будет», — заявил Козловскис.

Он добавил, что латвийские службы работают в усиленном режиме, сотрудничают с Министерством обороны.

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Украинские и прибалтийские политики не раз выражали озабоченность предстоящими маневрами. Так, 16 августа министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Киев предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов высказывал уверенность в том, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

Российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.