На российско-белорусских учениях «Запад-2017» ракета комплекса «Искандер-М» успешно поразила цель на максимальной дальности полета — 480 километрах. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

Запуск прошел на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, а мишень располагалась на полигоне Макат в Казахстане.

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Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с ходом учений в рамках Союзного государства России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал Путину, что за маневрами наблюдают 95 иностранных представителей из 50 стран.

По сценарию учений, проходящих с 14 по 20 сентября, военные двух стран совместно действуют против боевиков, перешедших границу, а затем захвативших большое число легкомоторных самолетов и беспилотников. В учениях задействованы 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и 680 единиц боевой техники. В том числе впервые используются модернизированные танки Т-72Б3 с двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида и новой системой управления огнем.

«Искандер» представляет собой семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для поражения малоразмерных и площадных целей, в первую очередь ПВО и ПРО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. «Искандер-М» — вариант с квазибаллистическими ракетами, изготовленными с применением понижающей заметность «стелс-технологии».