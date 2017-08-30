В Москву поступили несколько заявок на покупку «Искандеров»

Россия получила сразу несколько заявок от иностранных государств на поставку экспортной версии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом, как передает РИА Новости, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

«Подтверждаю, что заявки существуют, но говорить о них пока рано», — заявил Шугаев.

Он указал, что Москва придерживается «определенного фильтра», связанного с международными обязательствами, что приводит к крайне избирательному отношению к международным поставкам вооружений такого типа.

В сентябре 2016 года Армения показала на параде в Ереване боевые машины комплекса «Искандер». Таким образом, Армения стала стартовым и пока единственным заказчиком экспортной версии комплекса.

В 2015-2016 годах сообщалось, что к «Искандеру» проявляют особый интерес военные Саудовской Аравии.

Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720 «Искандер-М» разработан в 1990-е годы и принят на вооружение в 2006 году. Выпускается на замену устаревшим комплексам 9К79 «Точка» (9К79-1 «Точка-У»). Дальность действия ракет — 500 километров. Аэробаллистические ракеты комплекса управляются на всем протяжении полета, что делает их траекторию непредсказуемой и затрудняет перехват средствами ПРО. Также комплекс может применять высокоточные крылатые ракеты 9М728.