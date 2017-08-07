Силовые структуры
 

В Литве сообщили о перехвате 18 российских самолетов за неделю

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Истребители Балтийского воздушного патруля НАТО с 31 июля по 6 августа восемь раз поднимались на перехват, сопроводив в общей сложности 18 российских самолетов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Литвы.

Большой объем работы был выполнен авиацией НАТО 1 августа, когда мимо берегов Прибалтики проследовало сразу несколько самолетов, включая один транспортный Ан-26 и несколько групп перехватчиков МиГ-31 и Су-27 (часть из них литовские военные охарактеризовали как Су-33).

2 августа над Балтикой прошли два противолодочных самолета Ту-142 и Ил-38, 3 августа — еще два Ил-38. 5 августа в Калининградскую область летел еще один Ан-26.

В сообщении отмечаются, что большинство машин шли без включенных транспондеров и не поддерживали связь с центрами управления воздушным движением в Прибалтике.

Балтийский воздушный патруль — созданная весной 2004 года система дежурства ВВС стран НАТО над территорией Прибалтики. Из-за отсутствия у Эстонии, Латвии и Литвы пригодных к несению подобной службы боевых самолетов прикрытие воздушных рубежей этих стран осуществляют дежурные истребители стран НАТО, направляемые туда на ротационной основе.

Обычный состав патруля — две четверки истребителей. В период с апреля по август 2015-го дежурство велось увеличенными силами (16 самолетов). С 1 мая 2017 года в Прибалтике развернуты четыре самолета F-16C ВВС Польши (база Шяуляй, Литва) и пять F-18A ВВС Испании (база Эмари, Эстония).

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