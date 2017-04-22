Истребители НАТО за год совершили 780 вылетов из-за российской авиации

Истребители НАТО в прошлом году поднимались в воздух с баз в Европе 780 раз для идентификации и сопровождения российских самолетов. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил представитель авиабазы в Рамштайне — опорном пункте ВВС США в Германии.

Он отметил, что это рекордное число инцидентов со времен окончания холодной войны. Еще 90 вылетов было совершено для идентификации военных летательных аппаратов и воздушных судов других стран.

В 2015 году авиация Североатлантического альянса 410 раз поднималась в воздух из-за российских самолетов.

По данным CNN, Ту-95 ВКС России четыре ночи подряд летали у побережья Аляски. 18 апреля на перехват ракетоносцев были подняты истребители F-22 ВВС США, а также самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, что позднее подтвердили в Москве. На следующую ночь американская авиация проигнорировала полет российских бомбардировщиков. В Белом доме сказали, что в этой ситуации нет чего-то необычного.