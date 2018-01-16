Пограничники отпинали беспилотную тележку контрабандистов

Белорусские пограничники пинком остановили на границе с Литвой идущую в республику беспилотную дрезину. Об этом сообщается на сайте Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Несущие службу пограничники заметили неизвестный транспорт, движущийся по железнодорожному полотну, вечером 11 января. «Изделие, изготовленное кустарным способом, внешне похожее на дрезину в миниатюре, приводил в движение электродвигатель, питаемый двумя аккумуляторами», — сообщили они.

Фото: Государственный пограничный комитет Белоруссии

Предположительно, с помощью дрезины контрабандисты собирались провести «разведку» местности. Пограничники начали поиски умельцев, поставивших тележку на рельсы.

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