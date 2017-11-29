Контрабандисты отправляли финнам беспилотники с сигаретами из России

Пограничная и таможенная служба Финляндии расследуют попытку контрабанды сигарет из России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Yle.

Летающий из России на финскую территорию дрон заметили у города Лаппеенранта на юге страны. Позже местные пограничники обнаружили в окрестностях населенного пункта упавший аппарат с пакетом, в котором находилось 45 блоков сигарет. Также в лесу нашли еще два пакета, в которых было по 15 блоков сигарет, отмечает издание.

Погранохрана Финляндии приступила к расследованию дела по статьям «Нарушение государственной границы» и «Нарушение авиационных правил». Полиции пока не удалось найти возможных подозреваемых.

В июле таможня Кипра задержала двух граждан России в аэропорту Ларнаки за незаконный провоз большой партии сигарет.

В 2016 году украинские пограничники обнаружили в Волынской области страны самолет Ан-2, известный как «кукурузник», использовавшийся контрабандистами для перевозки сигарет.