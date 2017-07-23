Двух россиян задержали на Кипре за контрабанду сигарет

Кипрская таможня задержала двух граждан России в аэропорту Ларнаки за незаконный провоз большой партии сигарет. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Cyprus Mail.

У пары, прибывшей из Москвы в субботу, 22 июля, было конфисковано 50 коробок по 200 сигарет каждая. Табачная продукция не была задекларирована.

По мнению таможенников, задержанная пара — часть цепи контрабандистов, доставляющих табачные изделия из России на Кипр. Обнаруженные сигареты они везли в страну для передачи третьему лицу, проживающему на острове. Россияне были отпущены после уплаты налогов и штрафа в две тысячи евро.

Также 22 июля в аэропорту Ларнаки был задержан человек, пытавшийся вывезти в Лондон 16,5 килограмма табака. Его гражданство не сообщается.

Вывоз табачного сырья за границу — характерный для Кипра вид контрабанды, о котором часто пишут местные СМИ. За последние несколько месяцев таможенники задержали по меньшей мере четырех человек, пытавшихся нелегально вывезти из страны от 16 до 50 килограммов табака.