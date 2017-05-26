Школьники-контрабандисты провозили из Гонконга телефоны за еду

В КНР пограничная служба задержала 10 школьников, которые пытались в своих рюкзаках перевезти из Гонконга на материк телефоны. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает The South China Morning Post.

Детей остановили на пограничном пункте Хуанган. Внимание сотрудников таможенной службы привлекли забитые доверху рюкзаки. В ходе проверки в них обнаружили 210 телефонов разных моделей на сумму 145 тысяч долларов. Товары были изъяты, а со школьниками была проведена разъяснительная беседа.

Ученики рассказали пограничникам, что не пытались заработать деньги на перевозках. Контрабандисты обещали купить им мороженое или же покормить в ресторане быстрого питания.

Ежедневно около 28 тысяч школьников переходят границу из Шэньчжэня в Гонконг, где они учатся, отмечает The South China Morning Post.