Россиянина задержали в Амстердаме за попытку провоза ядовитых рептилий

В аэропорту Амстердама задержан россиянин, пытавшийся провезти в своем багаже живых змей, лягушек и ящериц. Об этом сообщает Dutch News.

Рептилии не являются представителями редких или вымирающих видов, однако они находились в пластиковых контейнерах, что нарушает местный закон о защите животных. Это обстоятельство и стало поводом для задержания.

Как утверждает издание, ряд змей и лягушек чрезвычайно ядовиты. В частности, среди изъятых животных было обнаружено 26 гадюк. В настоящее время все рептилии переданы на содержание ветеринарной службе.

Имя задержанного гражданина России не называется, но известно, что в Нидерланды он прибыл рейсом из Бразилии.

15 октября 2015 года в Сингапуре к 15 месяцам тюремного заключения были приговорены двое россиян. Суд признал их виновными в попытке контрабанды более 200 редких пресноводных черепах.