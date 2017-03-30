Три россиянина обвинены в Южной Корее в контрабанде лекарств из КНДР

В Южной Корее по обвинению в контрабанде лекарственных средств из КНДР арестованы три гражданина России. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию.

Россиян, среди которых 47-летняя женщина, обвиняют в ввозе авиапочтой из Северной Кореи медикаментов и добавок через Россию и в продаже их южнокорейским потребителям через социальные сети без разрешения.

Контрабандная партия включала в себя 205 коробок с шестью видами препаратов производства компании Pugang Pharmaceutic на сумму, эквивалентную 8 тысячам долларов США. Среди этих препаратов — средства для лечения эректильной дисфункции и тому подобные вещества.

Несанкционированный импорт северокорейских товаров нарушает закон, регламентирующий экономические отношения между двумя Кореями. На основании его импорт северокорейских лекарств и других товаров требует разрешения министерства унификации.