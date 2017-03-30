Генконсульство России в Пусане подтвердило информацию о задержании россиян

Генконсульство России в Пусане подтверждает информацию о задержании в Южной Корее трех россиян по подозрению в незаконном ввозе медикаментов из КНДР. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

«Мы встречались со всеми задержанными по этому делу, мы в курсе, получали необходимые уведомления от полиции. С родственниками мы в контакте. Консульство оказывает необходимое содействие», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, трем гражданам России инкриминируется ввоз медикаментов без необходимой документации, незаконное их распространение и нарушение запрета на ввоз любых товаров из КНДР. В генконсульстве пояснили, что пока нет данных о том, какое наказание может грозить задержанным россиянам. Дата судебного рассмотрения пока не назначена.

«Для большинства нетяжелых правонарушений дается условное наказание с последующей депортацией. Но в целом — это дело государственного прокурора — требовать наказание», — рассказали в российской дипмиссии.

