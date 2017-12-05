Россияне закупили дроны на миллиард рублей

Россияне массово скупают дроны: с начала года приобретено уже 57 тысяч беспилотных летательных аппаратов на 850 миллионов рублей. Об этом во вторник, 5 декабря, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным «М.видео», в январе — сентябре нынешнего года закупки беспилотников в штуках выросли на 84 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в деньгах — на 65 процентов.

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Дроны стали новым хобби: для развлечения покупается около 60 процентов дронов, остальные — для профессиональных целей, отмечают эксперты. Продажи растут в обеих категориях, но в деньгах — в основном вторая. Те, кто использует дроны профессионально, переходят на более дорогие аппараты, пишет издание.

29 ноября финское издание Yle сообщило о том, что пограничная и таможенная службы страны расследуют попытку контрабанды сигарет из России при помощи беспилотников. В окрестностях города Лаппеенранта обнаружен упавший дрон с пакетом, в котором находились десятки блоков сигарет.

С 5 июля 2017 года в России необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты, имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов. Регистрацией всех беспилотников тяжелее 250 граммов занимается ФСБ.