Горячие штучки

Распространенное мнение о том, что Россия сильна только в военных технологиях, верно лишь отчасти. Отечественные изобретатели, как показывает практика, способны продвигать на зарубежные рынки полезные ноу-хау. Другой вопрос, что это не всегда удается. «Лента.ру» собрала несколько интересных примеров, имеющих не безусловный, но вероятный потенциал.

Подняли наспех

В октябре в Объединенных Арабских Эмиратах протестировали первый российский летающий электромотоцикл. Аппарат опробовали полицейские Дубая. Гибрид квадрокоптера и мотоцикла оснащен четырьмя пропеллерами и аккумуляторной батареей, расположенной позади пилота. Байк позволяет подниматься на пятиметровую высоту и рассчитан на одного или двух пассажиров общим весом до 300 килограммов. Заряда аккумулятора хватит на шесть километров полета на скорости до 70 километров в час. Коптер может двигаться и как обычный мотоцикл, по земле. В этом случае на одной зарядке он протянет восемь часов, а максимальная скорость составит 200 километров в час. Машина имеет дистанционное управление, так что летающий мотоцикл можно вызвать на выручку в случае нештатной ситуации. Частное российское конструкторское бюро, разработавшее мотокоптер, уже подписало с властями Дубая пакет документов о сотрудничестве и получила предложение запустить серийную сборку. Использовать этот аппарат планируется в часы сильных пробок на дорогах, а также в чрезвычайных ситуациях.

В разработке летающего транспорта заинтересованы и госструктуры. Недавно концепт летающего авто продемонстрировал концерн «Калашников» (входит в «Ростех»). Пассажирский коптер, оснащенный по периметру восемью лопастями, может поднимать в воздух одного человека. Питание осуществляется от аккумулятора. Компания опубликовала видео пробного полета, но не раскрыла технические данные машины. Концепт летающего мотоцикла выглядит более адаптированным к серийному выпуску, чем отечественный аэромобиль. Будут ли они иметь коммерческий успех — неясно. Вместе с тем очевидно, что обе разработки еще предстоит обкатывать в реальных условиях.

Тема летающих транспортных средств оказалась столь популярна, что о движущемся по воздуху авто заговорил даже президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. «Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем лет через 20», — сказал он в интервью Rambler News Service.

«Скайнет» на подходе

Российские и американские ученые создали самый мощный в мире квантовый компьютер. Летом 2017 года о нем рассказал публике профессор Гарвардского университета, сооснователь Российского квантового центра Михаил Лукин. Это достижение позволило группе Лукина опередить своих коллег-физиков по всему миру, которые уже несколько лет участвуют в неофициальной технологической гонке.

Квантовые компьютеры отличаются от обычных тем, что в них применяются так называемые кубиты — ячейки памяти, являющиеся одновременно вычислительными модулями, способные хранить спектр значений между нулем и единицей. В «классических» компьютерах применяется двоичная система исчисления: каждый бит содержит только одно значение. Квантовые вычислительные машины на несколько порядков превосходят самые современные суперкомпьютеры. Физикам Гарварда под руководством Лукина впервые удалось создать самый большой квантовый вычислитель из 51 кубита. Ближайшие конкуренты анонсировали лишь 22-кубитную машину.

«Обычные» суперкомпьютеры Россия экспортирует не первый год. К примеру, компания «Т-платформы» поставляла их в США и Германию (один из суперкомпьютеров был продан вычислительному центру Юлиха). С одной стороны, эти поставки носят единичный характер, с другой — суперкомпьютер сам по себе штучный товар.

Между тем один из резидентов «Сколково» — компания HPC Hub — в конце прошлого года предложила рынку так называемый суперкомпьютер по требованию. Как сообщало издание CNews, услуга представляет собой облачный доступ к набору высокопроизводительных серверов, объединенных в единую вычислительную систему.

Фото: Ferrari / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Прокачали софт

В последние годы все увереннее отвоевывают долю на мировом рынке отечественные софтверные компании — разработчики программного обеспечения. По данным ассоциации «Руссофт» и Минкомсвязи, объем экспорта IT-услуг в 2016 году составил 7 миллиардов долларов, в 2015-м — 6,1 миллиарда, в 2014-м — 5,2 миллиарда. По итогам 2017 года он может прибавить еще 15 процентов.

По словам управляющего директора по международному продвижению торговли российского экспортного центра (РЭЦ) Михаила Мамонова, IT-экспорт растет за счет продуктов в области кибербезопасности, искусственного интеллекта (распознавание лиц, образов, текста), банковских приложений и за счет продажи услуг по заказной разработке и тестирования программного обеспечения.

«Основную долю зарубежного экспорта как по лицензиям на коробочное ПО, так и на заказную разработку по прежнему дают развитые страны — США и Евросоюз. Увеличивается доля стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива», — рассказал Мамонов. Ключевые перспективы, как полагают в РЭЦ, заключаются в наращивании доли экспорта готовых продуктов за счет комплексных интегрированных решений, покрывающих задачи целых отраслей экономики.

«Тяжеловесы» в небе

В России, как и во всем мире, активно развиваются беспилотные технологии. В этом смысле наша страна находится в русле мейнстрима — и на земле, и в воздухе. Но если управляемые компьютером автомобили пока остаются проектами отдаленного будущего, то за рынок беспилотных летательных аппаратов отечественные компании могут побороться уже сегодня.

К концу 2017 года должен пройти финальный этап испытаний беспилотника VRT30, экспериментальный образец которого «Вертолеты России» представили в июле на авиасалоне МАКС. На базе летательного аппарата планируется создать конвертоплан со взлетной массой до двух тонн. Машина может пойти в серию уже в следующем году.

Там же, на МАКС-2017, публике показали первый отечественный тяжелый беспилотник «Орион-Э» класса MALE — большой грузоподъемности и дальности полета. Машина способна нести оборудование весом до 200 килограммов, продолжительность его полета составляет 24 часа. Дрон можно использовать для различных задач, в том числе для картографирования, съемки местности, контроля за лесными пожарами, а также военно-стратегических задач (радиоразведка, вскрытие системы ПВО и другие).

В компании «Кронштадт», разработавшей тяжелый беспилотник, рассчитывают на успех аппарата за рубежом. Российской системе придется конкурировать прежде всего с американскими (Predator), израильскими (Heron) и китайскими беспилотными системами.

Фото: GSI Helmholtzzentrum / dpa / Globallookpress.com

Заграница нам поможет

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» продвигает на международном рынке отечественную навигационную систему. Сегодня в рамках проекта «Автонет» национальной технологической инициативы (НТИ) идет формирование международного дизайн-центра, где будут создаваться универсальные геопозиционные чипы для трех систем: американской GPS, китайской Baidu и российской ГЛОНАСС. Кооперация заключена с китайскими и индийскими разработчиками.

В основе каждого комплекта аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС лежит ОЕМ-модуль, основным элементом которого является специализированная микросхема, отвечающая за прием и обработку сигналов глобальных спутниковых навигационных систем. В настоящий момент отечественные дизайн-центры вчистую проигрывают борьбу иностранным конкурентам на национальном рынке. По словам куратора направления партнерства «ГЛОНАСС» Романа Малкина, с 2010-го по 2016 год доля отечественных навигационных приемников снизилась со 100 процентов почти до нуля (в прошлом году эта доля равнялась 4 процентам), при том что сам рынок навигационных приемников за это время вырос в 43 раза. Дальнейшее отставание России может стать катастрофическим: отечественные производители просто не смогут больше выпускать конкурентоспособные навигационные приемники.

Отечественный рынок навигационного оборудования существенно отстает от мирового, поясняют в «ГЛОНАСС», его масштабы недостаточны для органического роста отечественных компаний в конкурентной среде. Так, ведущие мировые гиганты типа Qualcomm, STMicroelectronics, Broadcom и MediaTek продают по 100 миллионов чипсетов в год каждая, а объем отечественного регулируемого рынка пока не превысил одного миллиона единиц в год.

В настоящее время все ведущие мировые производители навигационных приемников используют технологии ГЛОНАСС и GPS одновременно. Однако после ожидаемого в 2020 году развертывания европейской системы Galileo и третьей фазы развития китайской BeiDou интерес иностранных производителей, вероятно, сместится в сторону выпуска чипсетов с поддержкой стандартов GPS/Galileo/BeiDou. В этом случае российская ГЛОНАСС может оказаться за бортом мирового рынка. Так что отечественные компании кровно заинтересованы в сотрудничестве с китайцами. Разработанный вместе с КНР продукт будет ориентирован на страны БРИКС.