Новейший беспилотник «Орион» используют для мониторинга лесов

На авиасалоне МАКС-2017 широкой публике был представлен новый тяжелый беспилотник российского производства «Орион». Перспективный аппарат компании «Кронштадт», входящей в группу АФК «Система», готов к реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Первым гражданским заказчиком машины может стать лесопромышленный холдинг Segezha Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в АФК.

«В этом беспилотнике 100 процентов новизны. В нем применяются детали, которые ранее не применялись в других моделях. Конструкция угольного планера изготовлена из композитных материалов. Создав этот беспилотник, мы вступили в элитный клуб стран, которые могут производить тяжелые беспилотники», — рассказал в ходе презентации «Ориона» генеральный конструктор группы «Кронштадт» Николай Долженков. Он сообщил, что максимальная целевая нагрузка комплекса «Орион-Э» составляет 200 килограмм, максимальная продолжительность полета — 24 часа при радиусе применения машины до 300 километров.

«Мы осознаем значимость этого достижения в контексте технологической независимости нашей Родины, в том числе, ее экспортного потенциала в этой области. На сегодняшний день группа "Кронштадт" — первая и единственная, кто справился с этой задачей», — сказал гендиректор группы «Кронштадт» Армен Исаакян.

Представители АФК «Система» сообщили, что первый российский тяжелый беспилотник уже доступен для экспорта, и они рассчитывают на его «масштабное применение в коммерческом сегменте». В частности, «Система» вскоре планирует подписать соглашение о сотрудничестве с лесопромышленным холдингом Segezha Group. По всей вероятности, беспилотник дальнего действия предполагается использовать для мониторинга состояния лесного фонда.

«Кроме производственных предприятий, разбросанных по всей стране, у Segezha Group большое количество леса в аренде. Это 6,5 млн га расчетной лесосеки. Возможность вести учет с воздуха, а не с земли, в десятки раз повышает качество полученной информации. Современные технологии позволяют нам очень четко изучать и видовой, и возрастной, и качественный состав леса, вести правильный учет и значительно повышать эффективность лесопользования», — рассказал «Ленте.ру» президент и председатель правления Segezha Group Камиль Закиров.

Он добавил, что использование беспилотников помогает предупреждать лесные пожары: в случае задымления техника позволяет оперативно получить информацию о ситуации и предпринять меры по локализации возгорания.

«Кронштадт» предлагает не только сам беспилотный аппарат, но и всю необходимую для его работы инфраструктуру: систему автоматического взлета и посадки, наземный пункт управления и обработки данных, аэродромное технологическое оборудование.

«"Орион" — первый отечественный беспилотный летательный аппарат класса MALE (большой грузоподъемности и дальности полета), созданный в постсоветской России, — отметил главный редактор портала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов. — В мини-классе беспилотников массой до 30 килограммов у нас есть достойные решения, которые уже закупаются Минобороны. Появление такого аппарата, как "Орион", можно рассматривать как прорыв в развитии беспилотников в нашей стране».

На глобальном рынке российскому беспилотнику придется конкурировать, прежде всего, с американским Predator, израильскими Heron и несколькими китайскими системами, полагает эксперт. «Конкуренция будет зависеть от конкретного рынка, поскольку американцы и израильтяне поставляют эти системы далеко не на все рынки. Китайцы в этом плане более гибкие, но их БЛА значительно уступают системам из США и Израиля и, вероятно, будут уступать и российским», — добавил Федутинов.

В 2013-2015 годах на авиасалоне МАКС демонстрировался макет БЛА «Орион», который разрабатывался компанией «Кронштадт» (ранее «Транзас») с 2011 года. На авиасалоне МАКС-2017 компания подписала соглашение о сотрудничестве с Рособоронэкспортом. Вчера на закрытом показе с новинкой ознакомился Президент России Владимир Путин.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится раз в два года в подмосковном Жуковском, начиная с 1993-го года, и является одним из крупнейших авиашоу в мире.