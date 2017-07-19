«МиГ» пообещал показать военным концепт своей беспилотной техники

РСК «МиГ» готовит предложения для Минобороны России по боевым беспилотным летательным аппаратам. Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщил «Ленте.ру» гендиректор корпорации Илья Тарасенко.

«Мы, естественно, разрабатываем нашу беспилотную тематику и занимаемся этим вопросом более 20 лет. В ближайшее время мы подготовим определенный концепт по нашей беспилотной тематике и представим основному заказчику — Минобороны. После этого мы официально объявим, по каким проектам мы конкретно работаем», — заявил Тарасенко.

Ранее, в июне 2017 года, Тарасенко заявил, что «МиГ» ведет работы по трем направлениям в области легкой беспилотной техники: разведывательные дроны, аппараты радиоэлектронной борьбы и ударные машины.

Одним из наиболее известных беспилотных аппаратов корпорации «МиГ» является тяжелый турбореактивный беспилотник «Скат», впервые показанный на авиасалоне МАКС-2007. Машина должна была нести до 2000 килограммов боевой нагрузки.

О развитии проекта ничего не известно, однако в 2015 году занимавший тогда пост главы РСК «МиГ» Сергей Коротков (ныне генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации) указал, что работы над «Скатом» продолжаются.