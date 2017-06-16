МАИ создал новый беспилотный вертолет для радиоэлектронной борьбы

Новый боевой беспилотный вертолет «Ворон 777-1» создан в КБ «Искатель» Московского авиационного института (МАИ). Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил источник в российском ОПК. Беспилотник со взлетной массой 90 килограммов и полезной нагрузкой 50 килограммов предназначен для ведения радиоэлектронной борьбы и ведения огня из стрелкового оружия.

«Поставки беспилотного комплекса заинтересованным заказчикам ожидаются в 2018-2019 годах», — рассказал собеседник агентства, отметив, что вертолет прошел необходимые испытания.

«Ворон 777-1» оснащен поршневым двигателем мощностью около 30 лошадиных сил, может летать автономно и в режиме ручного пилотирования. Максимальная продолжительность полета составляет четыре часа, практический потолок — пять с половиной километров.

БПЛА семейства «Ворон» уже применяются в отечественных силовых структурах, в частности в ФСБ России, для разведки и мониторинга.

В декабре 2015 года КБ «Искатель» представило беспилотный вертолетный комплекс «Ворон 700», предназначенный для оперативного тушения точечных очагов возгорания. В ходе испытаний аппарат зависал над очагом возгорания и сбрасывал на него специальную бомбу, которая при подрыве распыляла пламягасящий порошок.

Беспилотный вертолет «Ворон 700» впервые был продемонстрирован в 2009 году, о начале разработки противопожарной версии впервые заявлено в сентябре 2015-го. Аппарат имеет взлетную массу 90 килограммов и способен одновременно поднять до пяти противопожарных «бомб» массой по шесть килограммов. Дальность действия, определяемая системой управления и связи, достигает 200 километров.