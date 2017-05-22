«Роскосмос» создаст систему контроля за гражданскими беспилотниками

В России вскоре обяжут все беспилотники весом от 250 граммов до 30 килограммов оснащать специальным оборудованием. Оно необходимо для передачи информации о его местоположении и траектории движения в создаваемую в РФ систему контроля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалист «Российских космических систем» холдинга «Роскосмос» Михаил Киречко.

«На каждом аппарате должно быть установлено определенное оборудование, которое с помощью системы спутниковой навигации будет определять его местоположение и параметры движения, а затем по каналу связи передавать эту информацию в систему контроля», — сказал Киречко.

Он добавил, что большинство дронов уже имеют подобное оборудование и основная задача заключается в унификации стандартов и адаптации программного обеспечения. Система разрабатывается для введения упрощенного получения разрешения на полеты беспилотников.

Система позволит избегать столкновений беспилотников, полетов над аэропортами и военными объектами, где аппарат могут просто сбить или жестко посадить. Вместе с этим она позволит контролировать все, что происходит с аппаратом за пределами прямой видимости, что создает предпосылку для появления индустрии страхования квадрокоптеров.