Создан ныряющий беспилотник для разведки морского дна

Видео: Rutgers Today / YouTube

Группа инженеров из Ратгерского университета в США разработала гибридный беспилотник, способный летать над поверхностью океана и нырять, опускаясь на морское дно. Видео с дроном выложено на YouTube-канале Rutgers Today.

Устройство, названное Naviator, снабжено восемью винтами. Оно может свободно плавать в толще воды, подниматься на поверхность и взлетать с нее.

Дрон был создан в рамках конкурса Shell Ocean Discovery XPRIZE. Участвующим в нем командам предстоит использовать разработанные им системы для исследования морского дна в специально назначенном месте. Среди финалистов есть разработчики из США, Германии, Канады, Ганы и других стран. Победитель получит четыре миллиона долларов.