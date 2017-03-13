Создан неубиваемый упругий беспилотник

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии создали упругий квадрокоптер. Благодаря своей конструкции устройство не получит повреждений в результате прямого столкновения со стеной или падения с большой высоты, сообщает The Verge.

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При создании беспилотника специалисты пытались создать достаточно жесткую, но при этом стойкую к повреждениям конструкцию. В итоге они разработали конструкцию с упругой рамой, в центр которой на магнитах устанавливается управляющий модуль. Во время тестов дрон перенес 50 столкновений без всяких повреждений. Ученые добавляют, что такая система не только долговечна, но и безопасна, так как при ударе не может нанести серьезных травм человеку.