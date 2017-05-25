«Вертолеты России» показали на выставке HeliRussia беспилотник-конвертоплан

Холдинг «Вертолеты России» представили на выставке HeliRussia 2017 экспериментальный образец беспилотника-конвертоплана, разработанного конструкторским бюро «ВР-Технологии». Об этом в четверг, 25 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации.

На стенде компании показан экспериментальный образец, который в настоящее время проходит летные испытания. Их первый этап завершится в течение двух месяцев, по его итогам беспилотник будет доработан.

«В перспективе беспилотник-конвертоплан будет использоваться для задач по дистанционному мониторингу и диагностике различных объектов, для перевозки малых грузов в труднодоступные места, а также при геодезических и картографических работах. В настоящее время ведутся переговоры с эксплуатантами Северного морского пути, нефтегазопроводов и ЛЭП. Более того, технический облик беспилотника согласован с данными компаниями», — рассказал гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охонько.

К четвертому кварталу 2017 года конвертоплан выйдет на второй этап испытаний, а его ориентировочный выход в серийное производство запланирован на конец 2018 года.

Конвертоплан — это схема летательного аппарата с поворотными движителями, при которой во взлетно-посадочных режимах они работают как подъемные (как на вертолете), а при горизонтальном полете — как тянущие (по-самолетному).