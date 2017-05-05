В «Вертолетах России» рассказали о выполнении контракта на Ка-52 для Египта

Стартовый экспортный контракт на поставку ударных вертолетов Ка-52 будет выполняться в течении трех лет, первые машины будут переданы заказчику в конце лета 2017 года. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По его словам, первая партия машин по этому контракту уже собрана и сейчас проходит испытания.

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«Контракт не только на поставку техники, но и на обучение специалистов инозаказчика. У нас все идет по графику. Первая группа иностранных специалистов уже проходит теоретическое обучение в Подмосковье, на базе КБ Камова, 31 мая они вылетают в Арсеньев (на завод Прогресс, выпускающий эти вертолеты — прим. «Ленты.ру»). Со 2 июня начинается обучение здесь, первый полет, практическое занятие — 10 июня», — пояснил Богинский.

В январе 2017 года сообщалось, что к испытательным полетам приступил первый вертолет Ка-52, построенный по экспортному контракту.

О первом контракте на экспортную поставку вертолетов Ка-52 впервые сообщалось осенью 2015 года, хотя сведения о запущенном исполнении этого соглашения обнаруживаются уже в отчетах компаний-комплектаторов за 2014 год. Стартовым заказчиком техники выступил Египет. По сведениям, опубликованным в декабре 2015 года в корпоративном журнале холдинга «Вертолеты России», объем партии составляет 46 машин.