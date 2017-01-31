Первый вертолет Ка-52 для Египта приступил к испытаниям

Начались испытания первого вертолета Ка-52, предназначенного для поставки в Египет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

«В 2017 году производство этих вертолетов будет увеличено более чем в два раза в связи с началом работы на экспорт. Первая опытная машина для инозаказчика уже собрана и успешно проходит плановые испытания», — говорится в сообщении пресс-службы.

Контракт на поставку вертолетов Ка-52 в Египте был подписан осенью 2015 года. По сведениям, опубликованным в декабре 2015 года в корпоративном журнале холдинга «Вертолеты России», объем партии составляет 46 машин.

Предположительно, Египет также закажет (или уже заказал) еще несколько вертолетов Ка-52К (морская версия), предназначенных для оснащения авиагрупп двух десантных кораблей типа «Мистраль», купленных Египтом после отказа Франции передавать их России. Стандартный комплект авиагруппы, запланированной для российского флота в момент постройки, предполагал базирование восьми таких вертолетов на одном корабле, однако корабль технически мог нести до 16 таких машин. Соглашение 2014 года о постройке Ка-52К для авиации ВМФ предусматривало передачу 32 вертолетов.

Арсеньевский завод «Прогресс» (входит в состав «Вертолетов России») с 2012 года ведет реализацию масштабного контракта объемом 120 миллиардов рублей, заключенного с Минобороны. По этому контракту военные до 2020 года должны получить 146 вертолетов Ка-52.