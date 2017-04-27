СМИ сообщили о нехватке у Минобороны денег на беспилотник «Альтаир»

Минобороны России не имеет возможности дальше в одиночку финансировать программу заказанного им беспилотника «Альтаир» и предлагает организовать софинансирование проекта за счет параллельного создания гражданской версии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в госкорпорации «Ростех» и два источника в военном ведомстве.

В «Ростехе» изданию рассказали, что Минобороны потратило на этот проект уже более двух миллиардов рублей, но денег на завершение работ у военного ведомства нет. Поэтому возникла идея найти софинансирование в размере около 1,5-2 миллиардов рублей под дополнительную программу параллельной разработки гражданского варианта беспилотника. В таком виде дрон можно применять для мониторинга арктических районов.

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Как утверждает один из военных источников, в ходе разработки массу летательного аппарата пришлось увеличить до семи тонн. По техзаданию предполагается, что он будет иметь практический потолок до 12 километров, массу полезной нагрузки около двух тонн (что позволяет создать не только разведывательный, но и ударный вариант), продолжительность полета 48 часов и удаление от комплекса управления до 450 километров (без задействования спутниковых систем связи).

«Ведомости» пишут, что работы по созданию пятитонного беспилотного аппарата «Альтаир» (НИР «Альтиус-М») начались в 2011 году в казанском ОКБ «Сокол» (ныне ОКБ имени Симонова). В 2013-м они были переведены в практическую плоскость опытно-конструкторских работ (заключен соответствующий контракт с Минобороны). Аппарат впервые взлетел в 2016 году.

ОКБ в случае продолжения проекта обещает завершить разработку образца беспилотного комплекса в 2019 году, а с 2020 года организовать серийный выпуск.