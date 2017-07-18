На МАКСе покажут опытный образец двухтонного беспилотного конвертоплана

Опытный образец экспериментального беспилотного конвертоплана VRT30 будет продемонстрирован в рамках авиасалона МАКС-2017. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

Машина разработана конструкторским бюро «ВР-Технологии», в данный момент она проходит летные испытания. Уже выполнялись полет и зависание с отклоненными винтами, отрабатывается система автоматического управления для полета в самолетном режиме.

VRT30 в компании назвали летающей лабораторией для создания технического задела по машинам подобного класса.

«В этом перспективном конвертоплане планируется использовать новейшую технологию сверхпроводимости, разработанную компанией "СуперОкс", что позволит снизить массу силовой установки, агрегатов электрогенерирующей системы и систем электроснабжения. Увеличится масса полезной нагрузки, что сделает аппарат коммерчески привлекательным для широкого круга заказчиков», — заявил глава «Вертолетов России» Андрей Богинский.

В конце 2017 года машина выйдет на второй этап испытаний, а с конца 2018 года ее планируют отправить в серийное производство.

Конвертоплан — это схема летательного аппарата с поворотными движителями, при которой во взлетно-посадочных режимах они работают как подъемные (как на вертолете), а при горизонтальном полете — как тянущие (по-самолетному).