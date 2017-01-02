Для ВМФ России создадут беспилотники корабельного базирования

В интересах морской авиации ВМФ России начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал командующий морской авиацией Игорь Кожин.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро являются исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — сказал генерал-майор. Когда начнутся работы, он не уточнил.

Кожин добавил, что в ближайшие годы морской авиации предстоит серьезная модернизация парка летательных аппаратов.

«Состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017-2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К "Катран"», — отметил командующий морской авиации.

Всего, по его словам, до 2020 года года морская авиация получит около 100 новых летательных аппаратов.