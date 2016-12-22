ВМФ России получил отремонтированные десантные вертолеты

Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу ВМФ России партии корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли ремонт на мощностях Кумертауского авиационного производственного предприятия, сообщили в компании.

На Ка-29 были произведены работы по капитальному ремонту колонок несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновлено лакокрасочное покрытие. Машины прошли все необходимые испытания и в ближайшее время поступят в распоряжение авиабазы Тихоокеанского флота.

19 декабря стало известно, что морская авиация ВМФ России получила первый модернизированный многоцелевой вертолет Ка-27М. На модернизированной версии машины внедрены современные виды передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.

Корабельный вертолет Ка-29 предназначен для перевозки грузов, высадки десанта и оказания ему огневой поддержки.