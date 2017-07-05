В России стала обязательной регистрация беспилотников

С 5 июля в России необходимо регистрировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов. Это следует из изменений, внесенных в Воздушный кодекс, пишет РИА Новости.

Постановкой БПЛА на учет займется предприятие «ЗащитаИнфоТранс», подведомственное министерству транспорта.

В постановлении правительства, которое Минтранс вынес в 2016 году на общественное обсуждение, говорилось, что регистрацией всех беспилотников тяжелее 250 граммов займется ФСБ.

Федеральный закон, ужесточающий правила использования летающих дронов, вступил в силу в марте 2016-го. Под действие закона попали не только дроны, но и летающие игрушечные самолеты и вертолеты.