На МАКСе объявили о разработке семитонного беспилотника вертикального взлета

Компания «Кронштадт» по итогам работы над аппаратом «Орион» намерена создать несколько более крупных образцов дронов. Об этом заявил генеральный конструктор компании Николай Долженков, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с авиасалона МАКС-2017.

«На основе полученных технологий мы планируем развитие семейства с созданием аппаратов разного назначения, включая увеличение размерности и массы аппаратов», — заявил он.

В том числе, пояснил он, планируется создание семитонного беспилотного аппарата вертикального взлета с полезной нагрузкой до 1,5 тонны.

Ранее «Кронштадт» представил на авиасалоне натурный образец беспилотника «Орион-Э» — экспортную версию аппарата, разрабатывавшегося с 2011 года по контракту с Минобороны России (ОКР «Иноходец»). Машина попадает в весовой класс 1000-1500 килограммов и может действовать на удалении до 250 километров на протяжении 24 часов.