На МАКСе показали беспилотник «Орион»

Компания «Кронштадт» провела на авиасалоне МАКС-2017 презентацию беспилотного комплекса воздушной разведки «Орион-Э». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Аппарат полностью изготовлен из композитных материалов. Он относится к классу крупноразмерных (в классе 1000-1500 килограммов взлетной массы) дронов большой продолжительности полета.

Радиус применения — 250 километров, продолжительность полета — 24 часа. Возможна комплектация различным оборудованием для таких задач, как радиоразведка, картографирование, вскрытие системы ПВО противника, а также объективный контроль результатов удара.

В данный момент беспилотник проходит летные испытания и предполагается к поставкам на экспорт. Представители компании отметили, что в ходе разработки аппарата был отработан ряд новых технологий.

О начале испытаний «Ориона» сообщалось в мае 2015 года. Контракт на разработку аппарата в интересах Минобороны (ОКР «Иноходец») был подписан в 2011 году, а в 2013-м на авиасалоне МАКС-2013 демонстрировалась модель беспилотника.