69-я параллель
 

Российские инженеры представили беспилотники для ледовой разведки в Арктике

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На Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) в Жуковском российские инженеры из холдинга «Вертолеты России» представили прототипы беспилотников для ледовой разведке в Арктике, передает ТАСС.

Летательные аппараты оснащены бортовыми радиолокаторами бокового обзора X-диапазона, позволяющем оценивать ледовую обстановку, благодаря высокому разрешению.

Новые летательные аппараты вертолетного типа могут быть использованы не только для оценки толщины дна, поисковых работ, картографирования, но также для транспортировки грузов между кораблями и полярными станциями.

В октябре прошлого года в Фонде перспективных исследований рассказали о проекте «Айсберг», в рамках которого разрабатываются подводные роботы, способные в автономном режиме заниматься освоением подводных и подледных месторождений природных ископаемых в Арктике.

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