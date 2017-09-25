«Калашников» продемонстрировал «летающий мотоцикл»

Концерн «Калашников» показал концепт «летающего автомобиля», видео работы аппарата размещено на сайте концерна.

Отмечается, что первый полет был совершен в присутствии главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

«Сейчас аппарат проходит так называемую обкатку. В ближайшем будущем покажем практическое применение», — отметила ТАСС директор по коммуникациям концерна «Калашников» София Иванова.

В августе сообщалось, что министерство обороны приступило к тестированию электрических мотоциклов, произведенных концерном «Калашников». По словам гендиректора компании Алексея Криворучко, «Калашников» будет производить мотоциклы разных моделей и классов, однако упор будет сделан именно на электрические.