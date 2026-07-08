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13:32, 8 июля 2026Бывший СССР

Отказ Зеленского от мирного плана Трампа объяснили

Безпалько: Зеленский отверг план Трампа ради сохранения власти и жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Продолжение боевых действий является для президента Украины Владимира Зеленского единственным способом сохранить власть и жизнь, поэтому он отверг мирный план главы США Дональда Трампа. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.

«Кроме этого, сейчас Зеленский, очевидно, надеется, что, пользуясь поддержкой стран ЕС, ему удастся если не обрести стратегическую инициативу, то хотя бы довольно долго просто вести боевые действия. Продвижения ВСУ нет. Однако Зеленский надеется, что это противостояние может длиться годами, а за это время он обеспечит себе безопасность», — считает Безпалько.

Он также отметил, что нет никаких четких пунктов мирного плана, поэтому непонятно, что именно отверг Зеленский.

Ранее 8 июля стало известно, что Украина в преддверии саммита НАТО отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов и потребовала лучших условий соглашения. По данным New York Post, Киев рассчитывает добиться новых условий в связи с изменением ситуации на фронте и не рассматривает возможность встречи с российской стороной для дипломатического урегулирования.

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