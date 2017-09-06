Представлен преемник пистолета Макарова

Концерн «Калашников» объявил о создании компактного пистолета Лебедева ПЛ-15К, который может прийти на замену пистолету Макарова в армии и полиции. Видеоролик опубликован на сайте «Калашников Media».

«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — говорится в сообщении концерна.

Емкость магазина пистолета составляет 14 патронов калибра 9х19 Парабеллум. Заявленный ресурс ствола составляет 10 тысяч выстрелов. Вес пистолета без патронов — 720 граммов.

Пистолет впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2017», прошедшем в августе.

